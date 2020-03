Piden protección sanitaria para trabajadores del sector portuario

El senador del partido Verde, Antonio Sanguino, aseguró que aunque el sector portuario está exento del aislamiento preventivo, trabajadores en especial del puerto de Buenaventura, le informaron que sus espacios de trabajo no cuentan con medidas sanitarias para protegerse del Covid-19. En sus redes sociales evidenció, por medio de un video, estas denuncias.

Allí, Jhon Jairo Castro, miembro del sindicato Unión Portuaria de Trabajadores, cuestionó "la falta de preocupación y sentido de pertenencia de los empresarios de las terminales. No vemos una brigada especial para la prevención; no existe alcohol, no existe gel antibacterial. No contamos con baños cercanos a las motonaves. Todas esas condiciones se vuelven una amenaza latente para nosotros".

#SanguinoDenuncia| Pese a que el sector portuario está exento del aislamiento preventivo, trabajadores el puerto de Buenaventura denuncian que no tienen medidas sanitarias que permitan mitigar el contagio por #Coronavirus.@MinSaludCol @MintrabajoCol @MinTransporteCo pic.twitter.com/F7YhkvEat9 — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 28, 2020

Por ello, el congresista advirtió que "precisamente por esa razón, hay que establecer medidas sanitarias estrictas para proteger a los trabajadores y a las poblaciones de las ciudades donde están ubicados estos puertos; ocho en el atlántico y dos en el pacífico. Son más de treinta mil trabajadores que laboran, directa o indirectamente, en los puertos de Colombia. Exigimos que se protejan sus vidas".