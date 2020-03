Juanes participará en homenaje a Prince por CBC

Juanes será uno de los artistas que participará en la transmisión de CBS, el próximo 21 de abril en ‘Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince’.

Un espectáculo y homenaje en el cual también participarán artistas de la talla de Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And The Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, the Revolution y Usher.

Así, se realizará el homenaje al 38 veces nominado al Grammy y siete veces ganador, con esta transmisión especial en la noche del 21 de abril por parte de CBS y vía streaming.

Para tranquilidad de todos, este espectáculo fue grabado el pasado 28 de enero, siendo un concierto tributo presentado por la comediante Maya Rudolph, en un especial que saldrá al aire en el cuarto aniversario del fallecimiento de la superestrella del pop: Prince.