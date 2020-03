¿Y el Ministerio de Ciencia, qué?, preguntan en el Congreso

El senador liberal Iván Agudelo, autor de la ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, critica que esta cartera, que cumple dos meses de su fundación, no ha realizado ningún aporte a la coyuntura que atraviesa el país, por cuenta del coronavirus.

"Esperaríamos tener un Ministerio actuante, que lidere y coordine con todos los sectores. Ya universidades, centros de investigación y hasta el sector privado han aportado a esta crisis; pero al Ministerio no se le ha visto. ¿Por qué el presidente Iván Duque no lo invita a participar de estas situaciones? Vemos al Ministerio de Salud, al Invima, al Instituto Nacional de Salud y a cada uno de los ministerios actuando en sus respectivas carteras. ¿Qué pasa entonces con MinCiencias?", criticó el congresista.

Aclaró que "no le estoy pidiendo al Ministerio que haga una vacuna en ocho días, pero sí que aproveche las capacidades que tiene Colombia en sus científicos, quienes han manifestado su deseo de aportarle al país. La vocería de estos temas los debe tener el Ministerio; para eso es el ente rector. ¿Por qué invitar a otros científicos a la Casa de Nariño y no a la ministra de Ciencia, Mabel Torres?".

Por ello, aseguró que "si hoy perdemos tiempo, estaremos perdiendo vidas dentro de muy poco. No es momento de improvisar. Tenemos que aprender de los errores de otros países, pero no estamos aprovechando esa ventaja. Lo peor que puede hacer Colombia es pecar por omisión; ni siquiera sabemos qué están haciendo en el Ministerio o si no hacen nada".

"Conozcamos qué pasa en otras partes del mundo. Ayer, por ejemplo, hubo una conferencia mundial de ministros de Ciencia. ¿Por qué no ser partícipes de estos escenarios tan importantes? ¿Falta liderazgo en el Ministerio o será que no le tienen confianza a la jefe de cartera?", concluyó.