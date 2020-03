Consejos para mantener salud física y emocional en cuarentena

Los niños y adultos mayores suelen ser susceptibles, no solo a contraer enfermedades respiratorias como el coronavirus, sino también a la información y a tener sensaciones encontradas por un aislamiento preventivo prolongado. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha dado una serie de recomendaciones con el fin de apoyar a quienes se han sentido mentalmente abrumados por la emergencia del Covid-19.

Una de ellas es minimizar la información que llega por diversos canales de comunicación y ver información solo de fuentes confiables.Es imprescindible obtener datos de organizaciones autorizadas y no recurrir a la desinformación o los rumores.

Jorge Caucalí, psicólogo y magíster en Gestión Emocional, resaltó que el exceso de información puede abrumar mentalmente a una persona. Por lo tanto, es importante evitar dejarse llevar por la paranoia y tener un referente fiable de información.

“En este caso es tener un referente informativo claro y confiable, creo que partimos de ese hecho, porque creemos tanto lo que ocurre en redes sociales que terminamos pensando que esa es la realidad. Es algo muy común y por el nivel de interacción que tenemos con estas terminamos creyendo todo lo que dicen, por lo que es necesario tener un criterio para seleccionar la información que no es verídica”, resaltó.

Además de esto, para Caucalí, es importante no estar en conexión total con las redes, pues esta medida afecta la salud mental al ver información distorsionada sobre un problema de salud pública.

“Hay información generada por fuentes que no tienen una contextualización o una base clínica que permita dar un parte de tranquilidad. Eso desencadena en acciones drásticas como el desabastecimiento, el cual puede afectar a otras personas por llevar elementos que no necesitan en cantidades exageradas”, recalcó.

Por eso, se recomienda compartir experiencias de las personas que han tenido la enfermedad y han logrado una recuperación satisfactoria o de alguien que haya apoyado a un paciente enfermo con el Covid-19 para apaciguar la ansiedad que manejan las personas a diario.

Así mismo, se recomienda hablar de lo que sienten los miembros de la familia con respecto al coronavirus, puesto que el panorama de la enfermedad a nivel mundial ha despertado sentimientos de miedo, ira, frustración y rabia por estar cohibidos de llevar una vida normal.

Otra de las recomendaciones que se da es mirar a través del teléfono quiénes pueden necesitar ayuda extra con sus compras o medicamentos. Varias personas en redes sociales han llevado a cabo iniciativas como poner en puertas o ventanas una tela roja, lo cual puede ayudar a un adulto mayor qué personas pueden ayudarlo con compras o diligencias en las que no tenga que exponerse.

Johana Díaz, psicóloga clínica y psicoterapeuta, sugiere que las personas mayores tengan sus propios implementos y tengan acceso a su propio lavamanos, de tal forma que los demás miembros de la familia no comprometan su salud. Así mismo, se sugiere participar con ellos de actividades que los mantenga activos durante el tiempo de cuarentena y ayude a disipar la ansiedad e incertidumbre que tienen por lo que pasa en su entorno.

"No se recomienda que un adulto mayor reciba visitas, especialmente si la persona tiene síntomas de fiebre, dolor de garganta y congestión. Mientras esté en cuarentena, la persona puede fortalecer sus hábitos de lectura, así no solo tendrá un hobbie sino también prevendrá otras enfermedades como el Alzheimer, también puede hacer rutinas de estiramiento que no sean extensas y contribuyan a la coordinación del cuerpo, hacer ejercicios mentales como el Sudoku para estimular la creatividad, realizar cocina colectiva o escuchar música. Estas actividades pueden ayudar a evitar el deterioro cognitivo de una persona mayor", manifestó Díaz.

Así mismo, es importante reconocer el papel de trabajadores de salud que están en centros hospitalarios para salvar vidas y mantener seguros a sus seres queridos.

“Para ayudar al personal médico, es indispensable acatar las normas que han dado a conocer las principales entidades de salud. Independiente de nuestra profesión, debemos escuchar a quienes han pasado por esta situación y la han estado afrontando. Así, se podrá saber qué acciones son pertinentes y no generar información que puede alterar seriamente a los ciudadanos”.

EJERCICIOS Y DIETA BALANCEADA

El ejercicio físico también juega un papel fundamental en el desarrollo de la salud mental. La OMS sugiere que se haga una serie de actividades para evitar el aburrimiento y lo mantendrá activo, en especial si hay adultos mayores en la familia, puesto que ellos tienen programada la mentalidad de salir de forma constante, ya sea para ir a misa o a hacer alguna diligencia.

“Como un acto de amor y comprensión, se debe llevar al abuelito o abuelita a hacer actividades que no generen desgaste. Por ejemplo, llevarlo a caminar dentro de la casa o si alguno tiene un pasatiempo particular, brindarle los insumos para que pueda hacerla y no se deprima por estar solo en la casa. Si por ejemplo, le gusta tejer, lo mejor es llevar lo necesario para que maneje los niveles de ansiedad”, enfatizó Caucali.

Por su parte, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, recomendó a quienes permanezcan en aislamiento preventivo que mantengan una alimentación balanceada, una buena hidratación y sigan los consejos de autocuidado como lavado de manos y evitar tocar la cara en la medida de lo posible, limpiar elementos de uso diario y uso de tapabocas si manifiesta síntomas de gripa.

“Es muy importante fortalecer nuestro sistema de defensas consumiendo frutas y verduras frescas y bien lavadas con alto contenido de vitamina C como naranja, guayaba, mango, papaya, piña, ahuyama, pimentón, perejil y brócoli, así como consumir cereales como frijoles, lentejas y garbanzos. Cabe resaltar también que se debe disminuir el azúcar, grasas y alimentos procesados, así como el cigarrillo, ya que esto empeora la capacidad pulmonar”, explicó Cruz.