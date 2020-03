Medidas drásticas se deben esperar, si llegan a ser necesarias: Gobierno

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que, por ahora, no es necesario el cierre de los aeropuertos del país. Pues el Gobierno y las autoridades migratorias están tomando medidas necesarias. Sin embargo, calificó como una medida extrema que se pida el cierre de las fronteras áreas de forma inmediata.

La alta funcionaria advirtió que tomar medidas como estas tiene consecuencias sociales y económicas, por lo que el transporte aéreo se tiene que mantener para, entre otros, preservar el empleo de los colombianos.

“Hay mucha gente apostándoles a medidas extremas, que no son necesarias, no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país, ni cerrar todo el país. Por qué si cerráramos todo el país entraríamos en una situación de crisis, que lo que tenemos que hacer es evitarla, no estarla invitando”, manifestó.

“Nos parece que no es necesario en la medida en que todos tengamos controles, en que todos seamos responsables, en que todos cumplamos unas normas mínimas, no hay necesidad” añadió.

En nombre del gobierno, la alta funcionaria criticó que los mandatarios locales estén tomando medidas como el toque de queda, que además para ella no coinciden en tiempos y que pueden generar pánico económico.