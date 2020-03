Defensa de Arturo Char dice que la Corte no tiene pruebas contra su cliente

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchó este viernes el testimonio de Aida Victoria Merlano, en medio de la investigación preliminar contra los senadores Arturo Char y Laureano Acuña, por supuesta compra de votos y por presuntamente ayudar a Aida Merlano en la fuga del pasado primero de octubre.

El alto tribunal decidió abrir una indagación, que está en etapa de recolección de pruebas, luego de que la misma Merlano relacionara en una entrevista en Semana a Char y Acuña.

Merlano hija, quien tuvo que responder 75 preguntas que le hizo la Corte, dijo que su testimonio no servirá en este proceso, pues no conoce sobre reuniones ni sobre la plantación de la fuga. También señaló que no sabe sobre la relación de su mamá con los Char.

Aida Victoria también es procesada por la fuga de su madre.

A la diligencia privada asistió el abogado Darío Bazzani, defensor de Arturo Char, quien dijo que las pruebas que se han aportado sólo demuestran la “inocencia” de su cliente.

Manifestó que la excongresista Merlano, quien está en Venezuela, mintió en las declaraciones que dio, y que demostrará que Char no tuvo nada que ver con su fuga.