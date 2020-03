"Hablé con Conmebol y no me dijeron nada": Vélez sobre las Eliminatorias

Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, se refirió las versiones de una supuesta cancelación de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. El dirigente aseguró que se comunicó con la Conmebol y no se le informó nada al respecto.

"Ahorita hablé con Conmebol y no me dijeron nada, no conozco ninguna noticia", declaró y agregó: "Yo no me voy a inventar lo que no está inventando. Yo no voy a hablar de hipotesis".

Sobre la expansión del Coronavirus y algún efecto negativo en el desarrollo del fútbol colombiano, comentó. "A mí no me preocupa el tema, el Ministro de Salud ha hablado con seriedad del tema, el manejo que se le ha dado por parte del gobierno ha sido muy bueno".

Finalmente, sobre las declaraciones de Eduardo Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, y las acusaciones en contra del manejo de la Liga, prefirió guardar silencio. "Yo no opino porque esos son temas del Comité Disciplinario y del Comité Arbitral".

Vélez dijo presente en una rueda del 'Fair Play' en Colombia, donde se informó que se buscará aplicar el 'Fair Play financiero' en el fútbol de nuestro país a partir del 2021.