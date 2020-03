Alberto Gamero: "¿No se podía traer el VAR al clásico?"

Millonarios y Santa Fe igualaron 0-0 en el clásico capitalino número 300 por la Liga colombiana, un juego en el que se presentaron algunas polémicas arbitrales, entre ellas, una mano de Kelvin Osorio que pudo haber sido sancionada como penalti para el cuadro azul; sin embargo, el árbitro Carlos Betancur dejó pasar por alto.

Al final del encuentro, Alberto Gamero envió un mensaje a la Dimayor, tras la no presencia del VAR para este compromiso por la séptima jornada.

"No para criticar, sino para mejorar. El VAR estuvo en Tunja el sábado, y me pregunto ¿no se podía traer dos días después para acá? Dentro de mi ignorancia, no sé si el traslado de la maquinaria sea difícil, pero si no hay partidos el mismo día, ni a la misma hora, pues por qué no se usa el VAR", comentó el samario.

Y agregó: "Yo creo que no nos hubiera ayudado, pero si hubiera sido leal en lo que ocurrió. Nos pudieron haber dado un penalti, no sé, una segunda amarilla a Mosquera, no sé. El VAR nos hubiera podido dar lo que el árbitro no vio. Es un punto para que la Dimayor mire y podamos corregir ese aspecto”.

Millonarios contó con el VAR en la primera fecha del campeonato cuando recibió a La Equidad, desde entonces no ha vuelto a ser designada la herramienta para un partido del cuadro capitalino; para la octava jornada el videoarbitraje estará presente en el duelo Once Caldas - América, el sábado, y Santa Fe - Nacional, el domingo.