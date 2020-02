Video: Britney Spears y el momento en que se fracturó el pie bailando

En un video de Instagram, la cantante Britney Spears, compartió el momento en que se fracturó su pie mientras hacia una rutina de baile.

El doloroso momento quedo registrado, causando gran sorpresa entre sus seguidores, pues como ella misma afirma el video es demasiado ruidoso.

“No he bailado en seis meses, así que estaba a toda velocidad. Y sí sé que estoy descalza ... no se rían, pero agarro mejor el piso de esa manera. PD: Pueden oír cuando me rompí el pie aquí ... lo siento, es un poco ruidoso”, escribió la cantante en la publicación.

El video ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones y miles de mensajes de solidaridad con Spears.

