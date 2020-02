Andrés Reyes: "Me sorprendió no haber tenido más minutos en el Preolímpico"

Andrés Reyes, nuevo jugador del Inter de Miami, dialogó con el programa 6AM de Caracol Radio. El exdefensa de Atlético Nacional se refirió a su participación en el Torneo Preolímpico con la Selección Colombia y a su llegada a la MLS.

"La verdad sí me sorprendió un poco no haber jugado más en el Torneo Preolímpico, me había preparado para eso, pero así es el fútbol", comentó el central que estuvo en el primer partido ante Argentina y luego perdió la posición en el equipo de Arturo Reyes.

Mientras que de su llegada al Inter de Miami, se refirió: "Me ha sorprendido bastante la forma de trabajar, al ser un equipo nuevo todos quieren una oportunidad". Y agregó: "Me sorprendieron mucho las instalaciones. Aún no he tenido la posibilidad de conocer a Beckham".