Frank Fabra: “Si me ofrecen un contrato de por vida, me quedo en Boca”

Un buen momento viven los tres colombianos que juegan en Boca Juniors tras la llegada de Miguel Ángel Russo al banquillo técnico. Uno de los que recientemente habló fue el defensa lateral Frank Fabra.

"No entiendo a los jugadores que dicen que no quieren venir a este club. No saben de la gratitud y lo lindo que es estar acá. Con un contrato de por vida, me quedo", expresó el colombiano en entrevista con Oral Deportivaen Argentina.

Fabra también se refirió a la disputa por la Superliga Argentina contra River Plate "Tenemos que seguir ganando y sin regalar nada porque no tenemos margen de error". El colombiano ha jugado esta temporada 15 partidos y ha anotado dos goles.