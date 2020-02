¿El amor lo perdona todo? Bieber aceptó infidelidad a su esposa Hailey

El canadiense Justin Bieber no solo habló de los altibajos que tuvo con su actual esposa, también mencionó su relación con la cantante Selena Gómez, aceptando indirectamente que en repetidas ocasiones le fue infiel.

En una entrevista con Zane Lowe para la emisora 'Apple Music', el canadiense habló sobre los errores que cometió en el pasado y su decisión sobre tomarse todo un tiempo para poder construir una relación estable con su actual esposa Hailey, luego de darle una segunda oportunidad a su amor.

Al parecer la historia de esta pareja no fue color rosa siempre, ya que Bieber no podía dejar de involucrase con otras personas mientras estaba con la modelo.

“Antes de salir de gira en el 2016, hablé con Hailey y le confesé que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto", confesó el cantante.

A pesar que el artista no mencionó el nombre de su anterior pareja, cabe resaltar que la única relación sólida que se le conoció fue con la también cantante, Selena Gómez, “Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje, no pensaba en nadie más que en mí", afirmó Bieber.

Recordemos que la pareja se casó en secreto por lo civil en septiembre de 2018. Bieber ha confesado que gracias a Hailey Baldwin logró superar esa etapa de su vida.