¡Mucho rock! The Strokes estrenó Bad Decisions

The New Abnormal es el nombre de la próxima producción musical de la banda de rock newyorkina 'The Strokes' que será lanzado el 10 de abril. Para el anuncio, la agrupación dio un adelanto de lo que llegará en este álbum con su canción Bad Decisions.

Justo, la semana pasada el grupo de rock presentó 'At The Door', el primer sencillo del material que dejó a los seguidores de la agrupación más que antojados de los característicos sonidos de la banda. Según se conoce, esta producción musical estará compuesta por nueve canciones.

Cabe destacar, que la agrupación ha sido calificada en numerosas ocasiones como la "salvadora del rock". Pues, la popularidad de sus sonidos se tomaron el mundo tras el lanzamiento de su primer álbum Is This It publicado en el 2001.

Los amantes de la banda de rock podrán revivir los grandes éxitos de la banda y sus nuevas canciones en el marco del Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo en el próximo mes de abril en la capital del país.