¿Qué pasa cuando Stranger Things y The end of the F**ing World se unen?

A través de sus redes sociales Netflix nuevamente cautivó a los amantes de dos icónicas series: Stranger Things y The end of the F***ing World. Esta vez, la plataforma mezcló los dos mundos para traer 'Esta mierda me supera'.

Según el trailer presentado por la compañía de streaming, la trama surge al rededor de una joven que está por entrar en la pubertad, su nombre es Sydney. Sin embargo, como todo proceso, presenta grandes cambios. Sin duda, el más significativo será el padecer extraños poderes.

'Esta mierda me supera' está basada en una novela gráfica de Charles Forsman y ha sido dirigida por Jonathan Entwistle, su estreno será el próximo 26 de febrero.