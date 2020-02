Por qué las personas son infieles, según psicólogo

La infidelidad siempre ha existido, para algunos, es la peor traición que puede haber en una pareja, para otros, es el paso para construir algo mejor.

Sin embargo, en la sociedad en que vivimos, muchas parejas se prometen amor eterno y fidelidad hasta el fin. Pero, ¿Qué es la fidelidad?





Según el psicólogo Andrés Fernández, en entrevista para Caracol Radio, la fidelidad es una construcción social y de la misma persona que decide estar en pareja.

“La fidelidad es una construcción social, existe la lealtad. Yo le soy fiel a mi pareja, por construcciones éticas, morales, que me definen como persona y por ende, respeto la relación con la persona con la que estoy, por eso, no traiciono”, explicó Fernández.

Para el psicólogo todas las personas han sido infieles en algún momento, pues solo por el pensamiento, si se basa en un concepto de no estar con nadie más, de ninguna manera, ya existiría la infidelidad.

“Se puede ser infiel de pensamiento, es decir, puedes estar con tu pareja, pero puedes desear estar con otra persona, de manera consciente. En tu pensamiento, eso ya te convierte en una persona infiel. Desde ese punto de vista, todos somos infieles”, dijo el psicólogo.

Son varias las causas que desde el punto de vista psicológico pueden derivar en una infidelidad:

-Falta de confianza, lo que lleva a una inseguridad en nosotros mismos, lo cual, causa que se llegue a que el otro se sienta prisionero por los constantes reproches.

-Ego y narcisismo, para el psicólogo Andrés Fernández, el ser humano por naturaleza es inconforme, por eso no se conforma con una sola pareja.

-Sentirse asfixiado por la pareja. Según Fernández, el que una persona sienta que está bajo el control de otra puede llevarlo a buscar en otro la libertad que siente que ha perdido.

“El hecho de que este con alguien no quiere decir que me pertenezca. No podemos habituarnos al control”, aseguró.

Además, el psicólogo hizo énfasis en que las relaciones tienen que buscar nuevas formas de “oxigenarse” es decir, no caer en la monotonía y hacer nuevos planes, tener nuevas expectativas y así, construir bases más fuertes de confianza y seguridad para dejar el control, el apego y la dependencia del otro.

Algunas recomendaciones que dejó Fernández para mantener una buena relación de pareja fueron:

-Hacer sentir importante al otro

-No creer que, porque la otra persona está con nosotros, no se puede ir. Nunca darla por sentado.

- Mantener el mismo trato con la pareja como cuando se estaban conquistando (expresiones, cortejo, dedicar tiempo)

Sin embargo, si a pesar de leer todas las recomendaciones, existe alguna duda en su relación, para el psicólogo lo más importante ante una sospecha es poder conectarnos con nosotros mismos para no volvernos paranoicos sin razón alguna y dialogar con la pareja.

“Cuando no convertimos en detectives nos volvemos paranoicos por pensar en que la otra persona se vaya, esto es, porque hay vacíos emocionales fuertes, una dependencia y apego. Una vez salimos de eso, nos damos el lugar que nos pertenece, dejamos de dar círculos en esa persona y nos colocamos a nosotros en el centro”, finalizó.