Otamendi disipa el humo: "Mi cabeza está puesta en el City"

Tras las declaraciones de Martín Sendoa, amigo cerca de Nicolas Otamendi, de que el defensor argentino "se moría por jugar en River Plate", su llegada al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo empezó a sonar con mucha fuerza. Sin embargo, el jugador decidió aclarar su situación deportiva.

"Soy hincha de River. Martín es mi amigo, pero no mi representante. Jorge Mendes lo es. No quiero poner en aprietos a Gallardo ni a River. Yo tengo dos años de contrato en el City y mi cabeza está puesta acá, en cumplirlo. Mi familia, mis hijos están felices. Después se verá", aseguró en Radio La Red.

Además, añadió que si bien le gustaría retornar a su país para "tomarse unos mates" con su familia, no es una posibilidad inmediata dentro de sus planes: "Estoy bien acá y se vienen compromisos importantes. Estoy enfocado en el club, ser profesional. No hablé con gente de River, ni nada. No quiero ponerlos en aprietos