Para quemar tiempo Nintendo pone a jugar a viajeros en los aeropuertos

Todos sabemos que la industria de los videojuegos es una de las más rentables en el mundo y cada vez son más rigurosas las estrategias de mercado que se utilizan para atraer más público.

Pues una muy particular, llamó la atención de los 'gamers' en Estados Unidos, y es que se colocaron consolas Switch en algunos de los aeropuertos de este país con algunos de sus juegos exclusivos para que de a poco se acerquen y conozcan más sobre el tema.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8, Tetris, entre otros títulos, son algunos de los que podrán disfrutar los viajeros para quemar tiempo y no hacer tan larga su espera.

El Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington D.C., el Aeropuerto Internacional de Seattle y el O’Hare de Chicago, son hasta ahora los favorecidos con esta novedad. Cabe aclarar que estarán disponibles del 13 de febrero al 29 de marzo.

Se abrirá un cuarto punto en Dallas del próximo 13 de febrero al 26 de marzo.

Y no todo es jugar, ya que usted podrá recibir algunos beneficios, como una bolsa de equipaje de la marca, y un cupón de $10 de Target para compras en estas plataformas digitales. ¿Se animaría a intentarlo?