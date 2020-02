¡Atentos! Este 11 de febrero es el Día Internacional del Internet Seguro

Es claro notar que la transformación digital ha traído numerosos beneficios a la comunidad, pasando por la productividad en las empresas, el trabajo remoto y hasta los mismos tiempos de respuesta en los negocios.

Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de internet, que sin duda es un recurso muy valioso en la actualidad. Sin embargo, no todo es bueno ya que este ha sido utilizado para cometer delitos informáticos u otras prácticas no autorizadas para fines específicos. Así pues, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro son varias las recomendaciones a tener en cuenta para navegar de forma segura y, por supuesto, realizar compras.

De acuerdo con el International Business Report (IBR) de Grant Thornton, el número de ciberataques que causaron pérdidas superiores al millón de dólares se ha incrementado en un 63% en los últimos tres años. Frente a este escenario, el 66% de las compañías se está enfocando en acciones tendientes a dar más privacidad a los datos. Cyber Security Hub estima que, para 2021, las infracciones de ciberseguridad le costarán a las organizaciones más de seis mil millones de dólares.

En el caso puntual de las compras por internet, según Mercado Libre, hay que tener presente tres parámetros:

1. Requisitos mínimos de seguridad online

Verifique los sistemas de seguridad que implementa la página con el fin de asegurarse que su transacción se realizará bajo los estándares necesarios para evitar inconvenientes. La reputación del vendedor, el historial de transacciones y hasta la veracidad del sitio hacen parte de estos parámetros.

2. Realizar los pagos a través de la plataforma

Desde el inicio hasta el final, mantener la misma forma de pago, ya sea en efectivo, transferencia o consignación. En el caso de este popular sitio de compra y venta se usa la plataforma Mercado Pago donde se realizan las transacciones de forma segura. Mercado Libre afirma que tiene menos del 1% de fraude dentro de su sitio.

3. Precios muy lejanos a la realidad

¡Atento! Si usted sabe que el producto que busca tiene un costo específico en la tienda física y cuando lo encuentra en la plataforma con un precio exageradamente menor, puede ser que el producto que se ofrece no sea el mismo o no sea el original de lo que usted quiere.

Fíjese en este tipo de detalles y tomarse el tiempo de comparar para tomar una decisión correcta.