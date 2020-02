Robert Farah: “Se pudo probar que fue una contaminación y no un dopaje”

En diálogo con el programa Nexo de ESPN, Robert Farah dio sus primeras reacciones sobre la decisión de la ITF de librarlo de toda culpa en el supuesto caso de dopaje por Boldenona.

El colombiano, campeón del torneo de dobles de Wimbledon y Us Open aseguró que no fue nada económico el proceso para demostrar su inocencia, pero no ocultó su alegría por ser reintegrado al circuito de la ATP "Se pudo probar que fue una contaminación y no un dopaje".

Robert Farah ya piensa en los torneos que se vienen para este año en el que deben defender el primer puesto en el ranking de dobles "Lo que queda es pasar la página y continuar". Los próximos grandes retos sera el duelo de Copa Davis ante Argentina en Bogotá. Además no descarta su participación en los Juegos Olímpicos "Ganar la medalla de oro ha sido un sueño de toda la vida".