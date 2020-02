La dura crítica de un ex futbolista a Messi: "Fracasaría en la Premier"

Con los recientes problemas de Lionel Messi con las directivas del Barcelona y con el director deportivo del equipo, Eric Abidal, la salida del astro argentino no sería una idea descabellada en el próximo mercado de verano. Es por ello que clubes con un capital económico muy grande, como es el caso del Manchester City, han puesto sus ojos en él para llevarlo a la Premier League.

Sin embargo, no todos ven en Messi una buena contratación para el fútbol inglés. Este es el caso del ex futbolista francés, Emmanuel Petit, quien fue campeón del mundo con la Selección de Francia en 1998 y ex jugador del Barcelona. Según este, el argentino no tiene las condiciones para jugar en la Premier League y, por lo tanto, fracasaría.

"Creo honestamente, que Leo Messi no esté hecho para la intensidad de la Premier League. No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo. No está acostumbrado porque en La Liga está protegido. Messi no es Cristiano Ronaldo, fracasaría en la Premier League", enfatizó.

Aún así, pese a que no duda que para los fanáticos ingleses estarían muy felices por tenerlo en la liga, no lo ve como una contratación racional: "Está claro y sin duda sería un placer para los hinchas verlo en la Premier League pero no veo por qué un club como el Manchester City, por ejemplo, estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a Leo Messi con 32 o 33 años".