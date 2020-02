Vicepresidenta al comité del paro: No podemos estar en jugarretas

Luego de que el Comité del Paro pidiera aplazar para la próxima semana la reunión con el Ejecutivo que estaba agendada para este jueves, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, señaló que si se quiere sacar adelante el país, no se puede andar en 'jugarretas' para ver cómo se arrincona el Gobierno contra la pared.

“Aquí tenemos es que lograr todos los ciudadanos de bien arrinconar contra la pared a los corruptos, a arrinconar contra la pared al narcotráfico, arrinconar contra la pared a los homicidas y a los criminales. Pero no es politiqueando como van a pretender arrinconar a la sociedad colombiana porque no lo vamos a permitir. Los que no llegan a las conversaciones se están perdiendo de aportar constructivamente”, dijo la vicepresidenta.

Luego de que el Comité del Paro pidiera aplazar la reunión, Diego Molano, vocero del Gobierno les propuso un encuentro el próximo miércoles 12 de febrero a las 3:00 de la tarde.

Molano, señaló que los colombianos piden avanzar, no parar; y que no se quieren más alteraciones en la movilidad, así como a las jornadas laborales y académicas.

“No más violentos. El Gobierno ha mostrado voluntad de conversar y solucionar. Hacemos un llamado al comité de movilización para que priorice el bienestar de los colombianos”, señaló Molano a través de cuenta en Twitter.

El vocero, agregó que estaban esperando la respuesta de los líderes del paro, con el fin de explicarles el resultado de los análisis que hizo el Gobierno frente a las peticiones del Comité. Dijo que buscan sentarse para encontrar soluciones.

“En tres oportunidades le hemos planteado al comité nacional de movilización una reunión para presentarles el informe del análisis de los 104 puntos. Está toda la disposición del Gobierno Nacional para mantener ese diálogo y lograr encontrar resultados concretos”, añadió el vocero del Ejecutivo.

Para el próximo 25 de marzo se tiene prevista una manifestación con el fin de exigir respuesta al pliego de peticiones que le entregó al Gobierno Nacional.