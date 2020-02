¿Comemos cuento? Colombia, segundo país que más cae en 'Fake News'

La compañía de ciberseguridad Kaspersky realizó un estudio en la región que dejó una alarmante cifra en consumo de noticias falsas a través de Internet. Según este, el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera.

En el caso de Colombia, el panorama es lamentable. El país se posiciona como el segundo que más consume información falsa en la región."Quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos, con 79%, seguidos por colombianos (73%) y chilenos (70%)", explica la compañía.

Asimismo, otra cifra que muestra gran preocupación es que de los encuestados, 16% desconoce por completo el término de 'noticias falsas', que en su mayoría nuevamente fueron los peruanos. En contraste, quienes están más familiarizados con esta expresión son los brasileños, con solo un 2% que dice ignorar lo que es una fake news.

Dmitry Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky afirmó que "Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es...En Internet, esa punta puede ser una noticia falsa, un correo de cumpleaños con un link maligno, una atractiva oferta que llega como SMS a nuestro smartphone, o una imagen que propagamos por nuestra oficina; cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños en nosotros y en nuestro entorno".

El estudio también demostró que aún no hay gran conciencia sobre el consumo de información falsa."Un 72% afirma incluso que se viralizan porque alguien busca dañar o conseguir algo a cambio. No obstante, solo el 46% de los encuestados cuestiona de vez en cuando o simplemente no cuestiona lo que lee en la web"

Asimismo, Kaspersky comprobó que un tercio de los latinoamericanos utiliza únicamente las redes socialespara informarse a diario y solo un 17% lo hace a través de páginas webs de medios de comunicación tradicionales.

¿Qué debe hacer el usuario?

Expertos en seguridad dan algunas recomendaciones para que los usuarios aprendan a identificar cuando están leyendo información falsa:

1. Tenga cuidado en la búsqueda de información sobre noticias de última hora. Solo consulte fuentes oficiales de noticias.

2. Anuncios en redes sociales que parecen demasiado buenos para ser verdad probablemente lo son.

3. Sea cauto y responsable a la hora de compartir contenidos sensacionales y de procedencia dudosa en redes sociales, apps de mensajería instantánea o e-mails.