Once Caldas, a despertar en Liga visitando a Envigado

No ha sido un buen arranque para el Once Caldas mientras que Envigado ha sorprendido gratamente al ganar un partido y empatar en la ciudad de Bogotá ante Santa Fe. Ahora estos dos equipos se enfrentan en el último día de la Fecha 3 de la Liga BetPlay.

Envigado tiene posibilidades de terminar la fecha como líder del campeonato para ello contará con jugadores determinante como Jairo Palomino o el volante 10, Yeison Guzmán. En el historial el cuadro 'naranja' tan solo ha ganado 14 de 70 partidos empatados.

Por su parte Once Caldas, que no conoce la victoria, va con la convicción de que se están haciendo las cosas bien en la preparación. Así lo expresó su DT, Hugo Bodhert “Creo que hoy el equipo tiene un buen funcionamiento, no tiene los puntos deseados, queremos jugar bien y ganar, un equipo que se vea bien y que guste, ahí queremos llegar”.

EL PARTIDO EN DATOS