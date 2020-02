Sabor latino en el Super Bowl con Shakira y Jennifer López

Inolvidable cumpleaños el que vivió Shakira al lado de JLo en su descrestante presentación en el medio tiempo del Super Bowl.

Las cantantes decidieron llevar todo el sabor latino a los Estados Unidos con J Balvin y Bad Bunny como invitados especiales, quienes pusieron a bailar reguetón a todos los espectadores de la gran final de la NFL.

El show comenzó con Shakira, quien interpretó sus más conocidas canciones como 'Loba', 'Ojos así', 'Suerte', 'Waka Waka', 'Puro Chantaje', entre otras. Pero su debut se robó el show por los diferentes ritmos que mezcló con sus canciones. Con champeta, mapalé, salsa y reguetón junto a Bad Bunny, la barranquillera transmitió todo el sabor latino al ritmo de sus caderas.

Después salió Jennifer López, quien llenó el escenario de baile y sensualidad con sus canciones más conocidas como 'On the floor', 'El anillo', 'Get Right', entre otras, para posteriormente sorprender al público con nada más y nada menos que J Balvin, quien interpretó 'Qué calor' y 'Mi gente', canción con la que puso a saltar a todo el Hard Rock Stadium en Miami.

Además, para la sorpresa del público, la hija de Jennifer López debutó con su voz angelical, demostrando que heredó todo el talento de su madre.

Para finalizar, las dos cantantes bailaron al ritmo de salsa, demostrando su talento y el sabor latino que corre por sus venas.