Dimayor insiste en desinterés de patrocinadores por el fútbol femenino

El futuro de la Liga Femenina de fútbol profesional en Colombia parece ir aclarándose de a poco. El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el desinterés del sector privado por patrocinar el fútbol femenino y afirmó que pese a esto la División Mayor del Fútbol Colombiano y el Ministerio del Deporte realizarán el campeonato.

"He recorrido empresas, algunas manifestaban interés y luego se iban dilatando las conversaciones (...) Había una empresa que yo estaba casi seguro de que iban a firmar, pero desde hace ocho días no me contestan el teléfono". El dirigente también aseguró que la Liga Femenina se hace por convicción y no por obligación "Yo soy un convencido del fútbol femenino".

Jorge Enrique Vélez también habló sobre la queja de los clubes por contar tan solo con cinco suplentes en el banco "Salvo Junior y Nacional, la decisión se votó y quedo por mayoría (...) De los siete que presentaron los equipos en el banco, siempre fueron los mismos dos o tres jugadores los que actuaron". Para poder cambiar esta norma habría que realizar una reforma a los estatutos.

Por último el presidente de la Dimayor se volvió a referir sobre los derechos de televisión y el nuevo canal premium para ver los partidos. Sobre la televisión internacional comentó que el problema que tenía trabadas las conversaciones para el desembolso del dinero ya fue superado. Incluso en Europa se transmitieron algunos partidos de la primera fecha de la Liga BetPlay.

Mientras que del canal premium esperan que los ingresos a la Dimayor sean del doble a lo que actualmente se recibe e insistió en que a la gente le ha gustado el contenido que se ha visto pese a la polémica en redes sociales.