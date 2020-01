Rodrigo García, el colombiano que dirigirá serie sobre Eva Perón

En Argentina preparan una nueva serie sobre la vida de Eva Perón, y se acaba de conocer el elenco y el equipo de producción que la realizará. El equipo estará encabezado por el director colombiano Rodrigo García.

Se trata de una realización de Buena Vista Original Productions, protagonizada por la reconocida actriz uruguaya Natalia Oreiro, quien personificará a Eva Perón, y Ernesto Alterio, quien dará vida al Coronel Moori Koenig.

La producción basada en la novela homónima del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, también contará con la participación de los actores Darío Grandinetti, encarnando a Juan Domingo Perón, y de Francesc Orella y Diego Velázquez.

‘Santa Evita’ es el nombre de esta nueva serie sobre la mítica primera dama argentina Eva Perón, que llegará a las pantallas de Latinoamérica en 2021.

Además, cuenta con la producción ejecutiva de la actriz mexicana Salma Hayek y Pepe Támez, ambos de la productora Ventanarosa, y de Rodrigo García. La dirección está a cargo del realizador colombiano Rodrigo García y del cineasta, actor, director teatral y guionista argentino Alejandro Maci.

Rodrigo García Barcha es reconocido director de cine y televisión que ha realizado películas como ‘Things you can tell just by looking at her’ y ‘Mother and child’. Además, ha dirigido capítulos de series como ‘Los Soprano’, ‘Six feet under’ y ‘Carnivàle’. También es conocido por ser hijo del fallecido Gabriel García Márquez.

Escrita por la autora y actriz argentina Marcela Guerty, y la escritora y actriz Pamela Rementería, ‘Santa Evita’ sigue la intrigante historia de Eva Perón después de su muerte, cuando su cuerpo se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.

En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Juan Domingo Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 19 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen. Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. ‘Santa Evita’ es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.

Estará compuesta por siete episodios y es una co-producción de Non Stop y Buena Vista Original Productions, sello productor de contenidos como ‘Monzón’, ‘El Secreto de Selena’, ‘El César’ y ‘Hasta que te conocí’.