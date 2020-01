¿Quién era Kobe Bryant? La historia de una leyenda que dijo adiós

Una de las leyendas del baloncesto ha dicho adiós de forma sorprendente como inesperada. Kobe Bryant nació creyendo que su destino sería el fútbol, sin embargo, con el paso de los años, se daría cuenta que su vida y su pasión, rebotarían al ritmo de una pelota de baloncesto. Luego de más 20 temporadas en la NBA, ‘Black Mamba’, como era conocido popularmente, se convertiría en un ídolo de Los Angeles Lakers y sería recordado por millones de seguidores alrededor del mundo.

Kobe Bryant nació un 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, Pensilvania, hijo del ex jugador de la NBA, Joe Bryant. Cuando era muy pequeño su familia se mudó a Italia, donde rápidamente comenzó a despertar un gusto particular de Kobe por el fútbol, llegando a afirmar que, si no se hubiera ido de territorio italiano a los 13 años, se habría dedicado al fútbol. La vida le tenía deparado otro destino a Bryant.

Cuando regresó a Estados Unidos Bryant empezó a interesarse fuertemente por el baloncesto, haciendo parte del equipo de su escuela, llamado los Aces. Curioso resulta pensar que sus primeros años fueron muy pobres en cuanto a resultados, pues su equipo tuvo una racha negativa de de 4 victorias y 20 derrotas. Sin embargo, como se diría coloquialmente, "no importa como se inicio sino como se termina". Luego de varias temporadas fantásticas, Bryant partiría siendo el máximo anotador en la historia de su instituto con 2.883 puntos.

Premios:

La carrera de Bryant, lejos de pasar desapercibida, será recordada por ser una de las más laureadas en la historia del baloncesto mundial. Entre algunas de sus distinciones en sus 20 años de carrera se destacan:

Dos condecoraciones al jugador más valioso en las finales de la NBA (2009 y 2010)

Cinco veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010)

Máximo anotador en la temporada de la NBA (2006 y 2007)

Participó en 18 ocasiones en el All-Star Game de la NBA (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

11 veces en el mejor quinteto de la NBA: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Récords:

Kobe Bryant es el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA con un total de 33.643, tan solo siendo superado por leyendas de la talla de de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone.

Kobe Bryant posee 30 récords con Los Angeles Lakers