Selena Gómez conquista el Billboard 200

Luego de cinco años de espera, Selena Gómez sorprendió a sus fans lanzando su álbum 'Rare', el cual contiene un sencillo principal 'Lose You To Love Me', canción que ha generado polémica en el mundo, debido a que estuvo inspirado en su ruptura con el también cantante Justin Bieber.

La cantante ha atravesado situaciones difíciles a lo largo de su vida, y ha logrado inspirar a más de uno.

Esta vez, Gómez empezó el 2020 con el pie derecho, alcanzando el primer pueston en la lista de los Billboard 200, gracias a su álbum 'Rare'. La artista se posiciona número uno con 112.000 copias de su disco vendidas en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales la cantante y actriz ha celebrado y ha enviado mensajes de agradecimiento a sus fans.