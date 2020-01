¿Quién es Jackson Porozo? El autor del primer autogol en el Preolímpico

El primero gol del Torneo Preolímpico que se desarrolla en Colombia fue un tanto en propia puerta del jugador ecuatoriano Jackson Porozo. El defensor central de la Selección dirigida por Jorge Célico intentó rechazar un centro del rival pero terminó mandando el balón al fondo de la red.

Jackson Porozo, es un defensor central de 19 años que actualmente milita en el Santos FC de Brasil. El jugador nacido en San Lorenzo, Ecuador, inició su carrera en el Manta FC en donde llegó en el 2014 para jugar en el equipo sub 16. Luego tuvo un paso por Independiente del Valle donde jugó con el equipo sub 16 y sub 18 un total de 23 partidos y luego regresar al equipo 'pesquero'.

Palmeiras fue el primer equipo del juvenil en el exterior, allí realizó una pasantia pero fue el Santos FC quien se hizo a los derechos económicos del jugador. Aun así el jugador regreso a Ecuador para debutar con Manta FC en un equipo profesional. Allí jugó 18 partidos.