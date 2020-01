Pinto: “Yo no sé si el pueblo pague para ver los partidos"

Jorge Luis Pinto, ex técnico de Millonarios, habló en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez sobre la creación del Canal Premium, con el cual se verán los partidos del fútbol profesional colombiano.

Respecto a esto, Pinto aseguró que no sabe si los colombianos tengan la posibilidad de adquirirlo, principalmente por la costumbre de otros modelos de negocio: “Yo no sé si el pueblo tenga esa opción de pagar esa plata para ver el partido. Yo creo que el pueblo está acostumbrado a ese derecho de televisión abierta.

Además, afirmó que las dificultades para adquirir el canal se darán principalmente en los pequeños pueblos, donde de pronto las personas de a pie no tienen la posibilidad de pagar el valor adicional: "De pronto en las capitales no hay ningún problema, los que vivimos en las capitales podemos aportar de alguna manera esos 30.000 pesos, pero el pueblo y los municipios yo no creo, y ese pueblo es muy masivo para ver el fútbol.