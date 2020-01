'El Caimán' Sánchez, el primer colombiano en llegar al fútbol argentino

El 25 de abril de 1948 es un día histórico en la laureada carrera de Efraín 'El Caimán' Sánchez, sin siquiera existir todavía una liga profesional en el país, el portero barranquillero se convertía en el primer futbolista colombiano en jugar en un equipo argentino, lo hacía con la tierna edad de 22 años y con uno de los cinco grandes del país 'Gaucho'.

Sánchez debutó como profesional a nivel de clubes aquella tarde en La Plata defendiendo la meta de San Lorenzo, su equipo venció 5-2 a Gimnasia y Esgrima, apenas unos meses atrás había llegado al conjunto de Almagro.

¿Cómo llegó 'El Caimán' al fútbol argentino sin haber jugado un solo partido a nivel de clubes?

La pregunta se responde con el Torneo Suramericano de 1947, hoy conocido como la Copa América, dos monumentales actuaciones suyas con la Selección Colombia en Guayaquil, Ecuador: 0-2 ante Uruguay y 0-0 frente al anfitrión Ecuador, le significó una charla informal con René Pontoni, referente y estrella de la selección Argentina.

Según recordó Sánchez en múltiples entrevistas, caminando por el hotel de concentración de la Selección en Guayaquil, se topó con Pontoni, quien sin mediar mayores palabras le preguntó si le interesaba ir a San Lorenzo de Almagro, con nervios, pero sin dudas, el guardameta respondió con contundencia.

¿Por qué le decían 'Caimán' al mítico Efraín Sánchez?

Los logros que inmortalizaron al 'Caimán' Sánchez en el fútbol colombiano

El jugador del 'Cuervo' lo puso en contacto con Nicolás Guisarri, delegado de la Asociación del Fútbol Argentino y miembro de San Lorenzo.

Tras llegar a un acuerdo de 3500 dólares de prima anual y un sueldo mensual de 750 dólares, 'El Caimán' aterrizó en Argentina en febrero de 1948.

En San Lorenzo estuvo hasta 1949, empezó en reservas y terminó ganando el puesto de Mierko Balzina, portero italiano de nacionalidad yugoslava y tras atajar 20 partidos como titular, decidió regresar al fútbol colombiano, donde su primer equipo fue el América de Cali.

Según recordó 'El Caimán' en una entrevista de antaño realizada por El Tiempo, se regresó porque San Lorenzo cambió de técnico, sumó a Cuesta Silva y este le juró la guerra.

"Regresé porque me mandaron a la banca y el técnico Cuesta Silva me juró que iba a sufrir con él", comentó algunos años atrás al medio. En el mismo diálogo explicó: "me queda el honor de ser el primero de mi país en un fútbol grande. Abrí el camino a tantos compatriotas que ahora, como Falcao García, triunfan en las principales ligas del mundo".