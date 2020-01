Tenista abandona la 'Qualy' del Abierto de Australia a causa del humo

La eslovena Dalila Jakupović tuvo que abandonar este martes la clasificación del Abierto de Australia, el cual se juega en Melbourne, producto de las nubes de humo causadas por los fuertes incendios que completan casi tres meses. La tenista aseguró a la prensa internacional que no podía mantenerse de pie y que temía desmayarse.

Esta situación a generado polémica en torno a la organización del evento, puesto que, según la atleta, estos los han obligado a jugar independientemente de las difíciles condiciones ambientales. "No es sano para nosotros jugar en estas condiciones". (...) "Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección".

Varios atletas que participaran en el campeonato se han mostrado preocupados, como es el caso del español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, quienes donaron cerca de 150.000 euros para combatir los incendios que aún no han podido ser extinguidos. Pese a ello, la organización del evento ha decidido, de momento, continuar con el calendario preestablecido.