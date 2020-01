Robert Farah no jugará el Australian Open por motivos personales

Después de no presentarse en el ATP 250 de Adelaida (Australia), Robert Farah se retiró del Australian Open por motivos personales. No ha sido un buen inicio de 2020 para la pareja colombiana de Juan Sebastián Cabal y Farah, número uno del mundo el año pasado, por culpa de situaciones ajenas a sus dominios.

Hace unos días los colombianos resignaron su participación en el ATP 250 de Adelaida por problemas en la espalda de Juan Sebastián y ahora una situación personal de Robert los deja en la cornisa del primer Grand Slam del año.

El tenista @RobertFarah_ se retiró del Abierto de Australia por un tema persona. Su compañero de dobles @juanscabal que se retiró en Adelaida por un problema de espalda, tendrá que buscar compañero de dobles@AustralianOpen — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 14, 2020

La organización del torneo informó este martes que Robert no jugará esta edición —que comienza el 20 de enero en su cuadro principal—, aunque no dio detalles de los motivos. De esta manera, la pareja nacional se queda sin la posibilidad de ir por su tercer Grand Slam consecutivo tras ganar Wimbledon y U.S. Open en sus ediciones 2019.

Aunque aún no se conoce cuál será la determinación de Cabal, él podría participar del campeonato con otro compañero si así lo desea. En caso de no ser, la representación colombiana queda en Daniel Galán y María Camila Osorio, quienes disputan la ‘qualy’.