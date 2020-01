Pinto: "Yo no creo que algún jugador de Millonarios me haya 'cajoneado'"

Jorge Luis Pinto se refirió a su paso por Millonarios en diálogo con El VBAR de Caracol Radio, el técnico santandereano aseguró que no cree que algún jugador se haya "parado" para que se diera su salida, se alegró por la llegada de Alberto Gamero y destacó su primer semestre del 2019 al frente del cuadro 'Embajador'.

"Yo no creo, es que uno piensa como es. Yo soy un hombre sano que no le hago una cosa de esas a un jugador", comentó Pinto al ser interrogado si los jugadores "le hacían cajón a los entrenadores". Al respecto agregó: "Todo el mundo habla de eso en Millonarios, yo no no creo. No creo que haya habido un jugador de Millonarios que haya echado para atrás para sacarme a mí".

El estratega, cerca de llegar a la Selección de Venezuela, destacó su paso por el cuadro capitalino, principalmente tras lo hecho durante el primer semestre, aunque fue autocrítico. "Buenísimo, todavía no entiendo cómo nos caímos en cuatro o cinco partidos, no sé si fue la mano mía o el rendimiento de los jugadores".

Y al respecto añadió: "No quiero recordar el clásico, no quiero recordar las condiciones contra América. Tuvimos errores en partidos determinantes, lo que nos afectó emocionalmente".

Aunque aseguró no arrepentirse de nada, acepta que se equivocó al dejar llegar al equipo jugadores que "no eran para Millonarios" y calificó de mentiras algunos rumores que circularon en los medios.

Revelando la llegada de un jugador borracho al plantel, con el que supuestamente había tenido una discusión, aclaró: "El día en que el jugador llegó borracho a Millonarios yo estaba jugando en otra plaza, no estaba en Bogotá, alguien me pasó el informe".