Números redondos: Davinson Sánchez llegó a 100 partidos con el Tottenham

El defensor colombiano Davinson Sánchez llegó a 100 partidos jugados con el Tottenham Hotspur y a los medios oficiales del club londinense entregó sus apreciaciones en este momento importante de su carrera.

Aunque no fue el resultado que hubiese esperado, perdieron 1-0 con Liverpool en la fecha 22 de la Premier League, el caucano se mostró contento por conseguir este registro después de pasar como profesional por Atlético Nacional y el A.F.C. Ajax, en los Países Bajos, y llegar a los 'Spurs' en el 2017 como la contratación más cara del club en ese entonces. "Se pasaron muy rápidos mis primeros 100 juegos. Por supuesto, quería obtener un mejor resultado. Fue un poco injusto para nosotros, tuvimos algunas oportunidades, no anotamos y eso es todo", comentó Dávinson.

Además, añadió: "ha sido muy bueno hasta el momento. Como siempre, he tenido momentos buenos, otros no tan buenos pero no soy solo yo. El equipo, a donde quiera que vaya del mundo, siempre tiene buenos y malos momentos por lo que tengo que agradecer a todos por darme la oportunidad de estar allí".

En cuanto a lo que viene, con 30 puntos en la clasificación y a cuatro puntos de la zona de UEFA Europa League, indicó que el Tottenham tiene que mantener su trabajo para mejorar el rendimiento. "Necesitamos continuar haciendo lo que sabemos, siento que hoy pasó algo muy bueno, pero no es suficiente. Tengo muchas, muchas cosas que dar al equipo y trataré de tener a todos felices desde lo que pueda hacer", finalizó.