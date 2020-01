Xavi: "Mi sueño es entrenar al Barcelona"

El entrenador del Al-Sadd de Catar y ex capitán del Barcelona, Xavi Hernández, se reunió en territorio Catarí con el director ejecutivo del Barça, Òscar Grau, y el secretario técnico de la institución, Eric Abidal, quienes esperan cerrar la contratación del entrenador catalán. Esto tras la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la Supercopa de España.

Las directivas y los hinchas no están conformes con la gestión de Alejandro Valverde, actual entrenador del club, y la opción de que Xavi sea su sucesor coge cada vez más fuerza. En declaraciones en rueda de prensa tras la clasificación del Al-Sadd a la final de la Copa de Catar, el catalán se refirió a su situación actual. "No voy a esconder que mi sueño es entrenar al Barça. Y lo he dicho en diferentes ocasiones, en todas las entrevistas que me lo han preguntado. Todo el mundo sabe que siempre he sido culé y el club tiene un lugar especial en mi corazón, pero ahora mismo no puedo decir nada, ya que estoy centrado en el Al-Sadd", concluyó.

Según el diario español Sport, Xavi le comunicaría su decisión a las directivas el próximo domingo, ya que estas lo querrían para asumir el cargo por lo que resta de temporada y por dos años más.