Imitador de Arjona "pagó los platos rotos" por arrogante en 'Yo Me Llamo'

Una nueva noche de presentaciones en 'Yo Me Llamo' transcurría con normalidad, en la que también la cantante Maía fue invitada al escenario. Otros de los imitadores que saltaron al escenario fueron Ricardo Montaner y Pedro Infante. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso con la llegada de Ricardo Arjona

El motivo fue su descontento con unas extensiones de cabello que le suministró el equipo de producción para su show. Las arrojó y dijo que no se sentía cómodo al colocárselas y que sería toda una burla con el Arjona verdadero. Dada la situación, Camilo Cifuentes intervino para tratar de mediar, sin embargo fue inútil y respetó la decisión del imitador.

"Fuiste grosero y altanero. Me parece que no es la manera de tratar a tus compañeros, con esa arrogancia. No es la sola voz lo que se califica en 'Yo Me Llamo", le dijo Amparo Grisales al final de su presentación.

La integrante del jurado se mostró muy disgustada con la actitud del imitador y es claro que esto lo llevó a terminar en riesgo. ¿Podrá revertir esta situación?