¿En qué consiste la enfermedad de Lyme que padece Justin Bieber?

El artista canadiense de 25 años reveló que padece este mal a través de Instagram y adelantó que en la serie documental que se lanzará para la plataforma YouTube, explicará los pormenores de esta condición, sus años de lucha y por el camino a seguir.

La enfermedad de Lyme también es conocida como borreliosis y otros de los artistas que la padecen son Avril Lavigne y la mexicana Thalia. Esta es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que portan las garrapatas, quienes a su vez la adquieren al picar ratones o venados previamente contagiados. Normalmente la garrapata debe permanecer adherida al cuerpo entre 24 y 36 horas para transmitir la bacteria a su sangre.

Es claro notar que, el tamaño de las garrapatas negras, hace más difícil la tarea de detectarla. A su vez, existen 4 etapas de dicha enfermedad:

En la primera, el aspecto es similar al de una mancha roja y plana y los síntomas de gripe. Se trata con dosis de antibióticos.

En la segunda, puede avanzar a un deterioro del lenguaje, visión borrosa y hasta parálisis facial. Se usan dosis mayores de antibiótico.

En la fase tres, se agregan trastornos neurológicos, como la misma pérdida de memoria y llegar a una artritis.

Por último, la enfermedad crónica cuando la infección persiste a pesar del antibiótico. En este caso, al afectado se le deberá suministrar antibiótico de forma indefinida.

"Recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lume. No solo eso, sino que tenía un caso monocrónico que me afectaba, la piel, función cerebral, energía y salud en general", dijo Justin Bieber en redes sociales.

Esta fue la publicación que compartió con todos sus seguidores: