El técnico de imágenes, la nueva profesión en el fútbol surgida por el VAR

Por: José Borda

Una de las nuevas profesiones que se creó con la llegada del VAR al fútbol fue la de ser Operador en Repeticiones o Técnico en Imágenes, este personaje es esencial para el funcionamiento de la tecnología en el deporte de la grandes multitudes.

En algunas Ligas del mundo también se le conoce como Técnico de Vídeo, pero lo cierto es que llámese como se llame es un personaje adicional y neutral que ayuda a los VAR's en cabina y demás árbitros en el terreno de juego; aunque no es un árbitro ni se preparó para serlo, es quien entrega a los jueces las imágenes para que las revisen. Estos operadores son elementos necesarios pues facilitan el trabajo de todos, ya que la capacitación a silbatos en el manejo de repetición de imágenes demoraría aún más la llegada del VAR a cualquier campeonato.

El técnico de repeticiones,asiste al director del VAR en cuanto a imágenes a lo largo de los 90 minutos de un partido; en su monitor, este cuenta con todos los ángulos de la transmisión en vivo. Él puede editar de forma táctil o con la ayuda de un reproductor, es decir, separa o corta y entrega las imágenes de las jugadas en discusión para chequear o en su defecto para que el árbitro en el monitor cerca al campo haga la revisión pertinente.

Eso sí, tiene que hacerlo con una velocidad asombrosa para no demorar el juego y lograr que no se pierda demasiado tiempo, el trabajo entre VAR y operador tiene que ser coordinado antes del partido en cuanto a terminología y dinámica, esto para que no tengan problemas de comunicación y trabajen en equipo, no tiene voz en la cabina pues no juzga ni se mete a dar opiniones sobre las jugadas, pues para esos están los VAR's.

El pago es similar al de cualquier árbitro VAR y puede ser hombre o mujer quien ejerza esta labor en un partido, de hecho en la final de ida del Fútbol Profesional Colombiano entre Junior y América fue Natalia Taborda, una dama bogotana quien ejerció como Operador de Repeticiones (RO) en el estreno del Video Arbitraje en Colombia, y estuvo a la altura del compromiso.

Las más importantes Ligas alrededor del mundo, incluso la FIFA, contratan RO con el fin de que participen en el Video Arbitraje. Este poco conocido funcionario es un facilitador que brinda seguridad y cada vez se hace más importante en el balompié mundial.