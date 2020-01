Argentina sigue firme y derrotó 3-0 a Venezuela en el preolímpico de volley

La selección femenina de voleibol de Argentina, dirigida por Hernán Ferraro, venció este miércoles por 3-0 a la de Venezuela en la segunda jornada del Preolímpico Sudamericano, en el que definirá el jueves su visado a Tokio frente a Colombia.



Con parciales de 25-19, 25-16 y 25-20, las argentinas definieron sin mucha oposición un partido en el que destacaron la armadora Victoria Mayer y a la punta Elina Rodríguez, cuyos remates fueron un dolor de cabeza constante para un equipo con muchas falencias, principalmente en defensa.



Pese a que el encuentro comenzó reñido, con una Venezuela que lució agresiva y trató de no ceder en defensa, las Panteras se hicieron del dominio bajo el liderazgo de Mayer, quien se involucró en la mayoría de ataques de su equipo y sirvió varios balones que terminaron en anotaciones.



Quienes más aprovecharon el trabajo de la armadora fueron la punta Rodríguez y la opuesta Lucía Fresco, que anotaron seis puntos cada una.



La Vinotinto, entre tanto, no tuvo hoy en la cancha del Coliseo El Salitre la mejor versión de la armadora Ahizar Zuniaga, por lo cual la primera manga terminó con un definitivo 25-19 que selló la central Bianca Farrol con un fortísimo remate a pase de Mayer.



En el segundo set, Venezuela saltó a la cancha con la intención de igualar las cargas y para conseguirlo fue clave el trabajo en los remates de la central Meriyen Serrano y de la opuesta María José Pérez.



Sin embargo, la selección de Argentina no dejó que sus rivales sacaran una diferencia mayor a tres puntos y se metieron de nuevo en el partido por el impulso de Rodríguez, que en 2019 ganó la liga italiana de voleibol con el Conegliano.



Las dirigidas por Ferraro terminaron definiendo el set con sendas anotaciones de Paula Nizetich y de Rodríguez que completaron el 25-16, que las acercó al segundo triunfo y les permite soñar con participar en Tokio en sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos.



En la última manga, la más reñida de todas, las argentinas realizaron un trabajo defensivo destacado que les permitió aguantar el embiste de sus rivales y sacar una buena ventaja.



La notable actuación de la capitana Juliana Lazcano y el ímpetu de rematadoras como Rodríguez y Nizetich derivó en el 25-20 definitivo, que llenó de júbilo y esperanza a las argentinas de cara al partido decisivo tras cerca de hora y media de juego.



En la última jornada, las Panteras definirán el pase a Tokio frente a Colombia, mientras que Venezuela se jugará el honor ante la selección peruana.

Equipo Primer set Segundo set Tercer set Argentina 25 25 25 Venezuela 19 16 20