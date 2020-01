Santos Borré quiere volver a Europa y retirarse en el Deportivo Cali

Uno de los jugadores colombianos con mejor presente en el fútbol internacional es Rafael Santos Borré. El delantero anotó el único gol de River Plate en la final de Copa Libertadores, que perdió 2-1 ante Flamengo y es el segundo jugador en la tabla de goleadores de la Superliga Argentina.

Borré habló en exclusivo con una agencia de jugadores en argentina sobre sus inicios en el fútbol, cuando jugó en la Liga del Atlántico y su debut como profesional en el Deportivo Cali "Al principio fue complicado porque era la primera vez que me separaba de mis padres".

Sobre su ida al fútbol europeo y posterior regreso al fútbol sudamericano, que algunos tildaron de fracaso, el goleador comentó "No me arrepiento de tomar la decisión, porque he pasado unos de los años más felices de mi carrera".

Sobre sus mejores amigos del fútbol destacó la familia en que se habían convertido los canteranos del Deportivo Cali. Además dejó las puertas abiertas a un posible regreso "Me gustaría terminar mi carrera en el Deportivo Cali, devolverle al club todo lo que me dio".