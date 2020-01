¡Cómo estatuas! El gracioso video de mapaches que se viralizó en redes

Un curioso video se ha vuelto viral en redes. Dos mapaches que merodeaban por un jardín son descubiertos por el dueño de la casa y la reacción de los dos animales conmocionó las redes sociales.

En el video, se puede ver como los dos mapaches caminan al interior del jardín, luego, el dueño de casa, toca la ventana alertando a los mamíferos.

Los animales al verse descubiertos quedan inmóviles mirando al sujeto, simulando ser estatuas.

“Don't move, he can't see us” (No te muevas, él no puede vernos), es lo que dice la publicación que se ha vuelto viral.

El video tiene más de 87 mil retuits y miles de comentarios.

Vea el video aquí:

