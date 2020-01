Matías Ballini: "Llegar a Santa Fe es una bendición en mi carrera"

Matías Ballini, volante argentino que reforzará a Independiente Santa Fe de cara al primer semestre del 2020, dialogó con Caracol Radio sobre su llegada al cuadro 'Cardenal', el jugador de 31 años aseguró que arribar al conjunto capitalino es "una bendición" en su carrera.

Ballini, quien comentó que sufrió una lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha hace tres años, explicó: "Para mí es volver a una primera división, un fútbol competitivo como Colombia, un club grande. Para mí es una bendición. Me tocó atravesar una lesión que fue difícil de superar. Esta oportunidad para mí es muy importante porque la vengo esperando hace mucho".

El jugador agregó que dicha lesión lo obligó a volver a segunda división para sumar minutos. "Hace tres años me operé del ligamento cruzado. Esa lesión hizo que yo tuviera que bajar de categoría para poder sumar minutos para poder jugar".

El volante, que cuenta con el mismo representante de Adrián Arregui, comentó que sostiene una relación de amistad con el también argentino Patricio Cucchi, con quien se encontrará en Santa Fe: "Estuve hablando con Patricio Cucchi, que también va para allá, lo conocí de Rosario Central, él es hincha de Rosario Central. Tuvimos contacto y él también está muy contento. Ahora nos vamos a ver allá".

Aunque agregó que no necesitó ninguna recomendación para aceptar la ofertan. "Me dijeron que estaba la oportunidad y no lo dudé, no necesité que nadie me diera aval. Me vuelvo a sentir un jugador profesional de la mayor categoría. De élite".

Ballini explicó que el sábado arribará a la capital del país para unirse al cuadro capitalino. Llegará un año sin opción de compra.

El último adiós del diez: Omar Pérez se despidió de Santa Fe

Johan Arango tiene nuevo equipo y será rival de Millonarios

Trayectoria...

"Debuté deportivamente en Villa Dálmine, después pasé por Rosario Central fui a préstamo un año a Girona y Atlético Tucumán, después volví a Rosario Central; después estuve en Colón de Santa Fe. Me volví a ir a Atlético Tucumán y volví de nuevo a Villa Dálmine. Ahora tengo la suerte de poder viajar y estar en Independiente Santa Fe"

"Tuve la oportunidad de estar en Girona, una experiencia muy linda. Un fútbol distinto al argentino"

¿Quién es Matías Ballini?

"Soy un volante central defensivo, puedo jugar con doble cinco o solo, en el mediocampo o con dos internos. Soy más de brindarle orden al equipo, intento estar más ordenado dentro de la cancha. Más que todo un volante de recuperación"

"Intento darle la pelota clara a los volantes ofensivos, más creativos, ser el primer pase a esos volantes"

Objetivos

"Siempre en mi carrera priman los objetivos grupales que lo individual. Mis aspiraciones son lograr los objetivos grupales que nos propongamos. Hay que estar en los primeros puestos, sé que los objetivos serán esos".