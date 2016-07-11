Los pilotos del ‘Clan del Golfo’

Son dos historias distintas, pero con dos hechos en común: los protagonistas no solo se convirtieron en pilotos de droga del Clan del Golfo- según la Interpol Colombia-. También nacieron, se criaron en el Caquetá y terminaron sobrevolando América Latina.

John Jamilton Rojas Núñez, 36 años, es uno de ellos. Empacó sus maletas y se marchó de Florencia, Caquetá, y terminó en Argentina, desde donde coordinaba el envío de cocaína desde Colombia hacia Buenos Aires y España.

Estudió aviación y piloteó aeronaves que movilizaban el alcaloide hasta que la DEA, en 2013, le ‘aterrizó encima’ a su organización narcotraficante y terminó desvertebrándola. Rojas- conoció Caracol Radio- huyó hacia Colombia. Y ahí le empezaron a pisar los talones los hombres de la Interpol de este país.

Aterrizó en Bogotá, donde se ennovió y se convirtió en padre por segunda vez. Y se movió por Pereira, donde sostuvo una relación sentimental y terminó de padre de su tercer hijo, lo que le generó demandas por alimentos y permitiéndoles a las autoridades acercarse su ‘presa’.

Su último destino: Caquetá, su tierra. Y de ahí se movía hacia Amazonía (donde lo capturaron finalmente), además de Brasil, donde tramitaba documentos falsos. “Iniciamos un control en localidades cercanas al Amazonas, donde sabíamos que él se movía. Logramos establecer que iba a recoger a su hijo (el mayor, de 10 años) en Leticia y así logramos su captura”, le contó a este medio el mayor Jorge Mora, director de la Interpol Colombia.

Caracol Radio estableció que alias El Piloto- como le decían- también ofrecía servicios de asesoría a organizaciones criminales ubicadas en Ecuador y Panamá. “Además, sería el enlace en Argentina de la estructura criminal conocida en Colombia como ‘El Clan Úsuga (hoy Clan del Golfo)’ con injerencia en el puerto de Buenaventura”, dice un documento de la Interpol basado en investigaciones de la Justicia argentina.

Otro piloto

El otro piloto es más preparado académicamente. Víctor Rolando Monje, del Caquetá, no solo sobrevolaba aeronaves. También es arquitecto de la Universidad Javeriana en Bogotá. No obstante, según la Interpol Colombia, es pedido en extradición por la Justicia de Estados Unidos por haber transportado grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Venezuela- Honduras – Estados Unidos.

Caracol Radio conoció que Monje, de 40 años, proveía el transporte a varias organizaciones criminales desde Colombia. No obstante, en enero de 2010, la suerte no lo rodeó. Una de sus avionetas cargada con 1.200 kilos de cocaína, que partió desde Venezuela rumbo a Estados Unidos, fue sorprendida por las autoridades en Honduras y terminó destruida.

El caqueteño- que empezó en la aviación de carga movilizando flores desde Colombia hacia Centro América- en 2010 transportaba cocaína, pero después financiaba- se volvió socio- los vuelos.

Su captura la adelantó la Interpol Colombia en su casa en Florencia, Caquetá. Estaba retirado del turbio negocio y vivía en medio de lujos.

Víctor Rolando Monje y John Jamilton Rojas Núñez esperan en la Cárcel La Picota de Bogotá que los extraditen a Argentina y Estados Unidos.