Existen 253 demandas contra la Nación por aspersión aérea con glifosato

Hugo Álvarez, miembro de la Agencia Nacional y Jurídica del Estado, reveló que en Colombia existen en total 253 demandas contra la nación por aspersión con glifosato siendo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Agricultura las entidades con mayor número de procesos.

“Procesos por aspersión aérea existen 253 procesos activos contra tres entidades públicas, hay una cantidad que piden como reparación $1.5 billones, pero hay un proceso actualmente en curso en el Cauca donde la cuantía es de $1.1 billones” explicó.

Señaló que Caquetá, Nariño, Cauca, Huila y Antioquia son los departamentos en los cuales se concentran las demandas por aspersiones aéreas con glifosato debido a la mayor presencia de cultivos ilícitos.

Señaló finalmente que estas demandan tienen aumentar debido a la decisión de la Organización Mundial de la Salud, “de calificar al glifosato con un alto riesgo de afectar la salud de los humanos y las personas que se sientan afectadas por esta sustancia acudirán a esos mecanismos judiciales”.