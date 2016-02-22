Denuncian supuestos sobornos en proceso contra exalcaldesa de Florencia María Susana Portela

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General denunció presuntas irregularidades que se estarían presentando dentro del proceso que se adelanta contra la exalcaldesa de Florencia (Caquetá), María Susana Portela Lozada, su esposo Diego Luis Rojas Navarrete y 13 exconcejales acusados de supuestamente aprobar un acuerdo que permitía el endeudamiento del municipio por un monto superior al que financieramente tenía capacidad, a cambio del pago de $800 millones.

Señaló el Ente Acusador que al parecer todos los investigados han intentado “permear la rama judicial, específicamente la oficina de reparto judicial de Florencia, así como sobornar a Fiscales, funcionarios del CTI y al contralor departamental, manipular el reparto de la revisión del proceso administrativo para que llegara a una Magistrada en particular”.

Agregó que incluso han procurado “la dilación de las citaciones a las audiencias de formulación de imputación”.

Para la Fiscalía es tan grave la situación que reveló que “los testigos del caso han sido víctimas de amenazas por parte de los imputados, eventualidad que se acredita con las denuncias formuladas y las declaraciones recibidas al respecto”.

Portela y los demás implicados son investigados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de servidor público.