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29 jul 2026 Actualizado 06:56

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Justicia

Pedirán revocatoria domiciliaria a Silvia Gette

Abogados de la Uniautónoma del Caribe dicen que no se ha presentado a las diligencias judiciales.

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Barranquilla

En la audiencia la Fiscalía pretendía solicitar nuevamente una medida de aseguramiento a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, por la pérdida de dos mil millones de pesos de la institución, que presuntamente habrían sido desviados a sus cuentas personales.

Gette no fue trasladada a la audiencia por el Inpec, Andrés Garzón, defensor de la Uniautónoma afirmó, "vamos a presentar inmediatamente una denuncia y queja disciplinaria en contra de los funcionarios del Inpec y en contra de quienes tienen a su cargo la vigilancia de la señora Silvia Gette e inmediatamente pediremos una audiencia para solicitar la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria porque ella debe comparecer a todas las diligencias que le cite la administración".

Actualmente Gette tiene detención domiciliaria en su casa en Barranquilla.

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