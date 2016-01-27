Pedirán revocatoria domiciliaria a Silvia Gette

Barranquilla

En la audiencia la Fiscalía pretendía solicitar nuevamente una medida de aseguramiento a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, por la pérdida de dos mil millones de pesos de la institución, que presuntamente habrían sido desviados a sus cuentas personales.

Gette no fue trasladada a la audiencia por el Inpec, Andrés Garzón, defensor de la Uniautónoma afirmó, "vamos a presentar inmediatamente una denuncia y queja disciplinaria en contra de los funcionarios del Inpec y en contra de quienes tienen a su cargo la vigilancia de la señora Silvia Gette e inmediatamente pediremos una audiencia para solicitar la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria porque ella debe comparecer a todas las diligencias que le cite la administración".

Actualmente Gette tiene detención domiciliaria en su casa en Barranquilla.