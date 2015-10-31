Alcaldesa de Florencia destituida por irregularidades en contratación

En un fallo de primera instancia la Procuraduría General señaló que la alcaldesa de Florencia (Caquetá), María Susana Portela, había incurrido en varias irregularidades al dar vía libre a dos contratos de servicio para el municipio en el 2013.

El primero tiene que ver con el servicio de aseo, limpieza y cafetería, el segundo para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, ambos para el edificio municipal. Dice la Procuraduría que los contratos se suscribieron con condiciones injustificadas y exageradas como por ejemplo que las agencias tenían que tener más de seis años de experiencia y conocer con detalle el municipio. “Se exigió una sucursal o agencia abierta o inscrita en Florencia (Caquetá) con el fin de garantizar aspectos como el conocimiento previo del municipio, la temperatura, la humedad, así como el suministro de elementos adecuados para la ejecución del contrato (dotación, elementos de aseo y de protección entre otros), lo cual, a juicio de la Procuraduría, no constituye un requisito justo, ni proporcionado”, señala el Ministerio Publico.

La destituyo e inhabilito por 12 años, pues a juicio de la Procuraduría, “pudo y debió haber adelantado las gestiones necesarias para modificar las condiciones restrictivas que fueron establecidas como requisito habilitante para participar en el proceso”.

En la misma decisión, absolvieron a René Emiro Sánchez Aldana y Olga Patricia Vega Cedeño, alcaldes encargados en el municipio de Florencia (Caquetá) para la época de los hechos y pidió pruebas para investigar a John Alexander Barrios, profesional universitario de la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Florencia, y a Ana Cecilia Gil Rueda, secretaría administrativa del municipio.

La alcaldesa también afronta un proceso judicial por el supuesto pago de 800 millones de pesos a varios concejales para que aprobaran irregularmente el endeudamiento del municipio por 20.000 millones de pesos.