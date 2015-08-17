Destruyen campo minado cerca de escuela por información de desmovilizados

En el Urabá antioqueño, las autoridades lograron la destrucción de un campo minado con más de 50 kilos de explosivos sembrados a pocos metros de una institución educativa rural, gracias a información entregada por tres guerrilleros desmovilizados del frente quinto y 58 de las Farc de 18, 21 y 24 años

Según la brigada 17 del ejército, los desmovilizados que se desempeñaban como explosivistas, caleteros y coordinadores del área financiera, entregaron además detalles de caletas donde el ejército encontró material de guerra, de intendencia y elementos de comunicaciones

“La ubicación exacta de un explosivo, más de 50 kilos de Anfo que lastimosamente estaban ubicados cerca a la escuela, mostrando esta situación que las Farc aún siguen violando los derechos humanos, no tiene ningún tipo de discriminación con la población civil y con los niños que están en estos momentos en la escuela”, señaló el coronel Sandro Grajales Marín, comandante encargado de la Décima Séptima Brigada

Entre los desmovilizados esta alias ‘Chama’, hombre de confianza de uno de los cabecillas del frente quinto de las Farc, alias ‘Yoiner’ caletero del frente 58 y alias ‘Chipuco’ explosivita encargado de la sembraba de minas en varias veredas de Urabá.