Presidente Obama disfruta sus vacaciones escuchando salsa hecha en Medellín

El disco “La Salsa La Traigo Yo” compuesto por el músico paisa Diego Galé e interpretando por la Sonora Carruseles, una orquesta nacida en la ciudad de Medellín en 1995, figura en la lista de canciones preferidas del presidente de los Estados Unidos Barack Obama El Presidente Norteamericano disfruta por estos días de sus dos semanas de vacaciones de verano en la exclusiva isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts), y la Casa Blanca publicó en Spotify las canciones seleccionadas por el presidente Barack Obama para sus “días” y “noches” de descanso

“Cuando le pedimos que escogiera algunas de sus canciones favoritas para el verano, el presidente se puso serio. Tomo un bolígrafo y papel, y redactó no una, sino dos listas de reproducción separadas: una para el día y otra para la noche”, detalló la Casa Blanca en su página web

El músico paisa se declaró gratamente sorprendido de ser incluida en esa selección de la música que escucha uno de los personajes más influyentes del mundo y señaló: “uno cuando hace la música le pone todo el cariño y el entusiasmo para que lo pueda escuchar mucha gente, la música que hice para esta canción es un ritmo salsero bailable que llega a muchos países como Europa, Estados Unidos, Japón, pero nunca me imaginé que iba a llegar donde el Presidente Obama, el doy gracias a Dios y éste es un triunfo no solo de Diego Galé sino de Colombia”

En las 2 listas de reproducción que hizo el Presidente Obama al lado del éxito del músico colombiano se incluyen el tema “Tengo un trato”, de La Mala Rodríguez, junto a canciones como “Tombstone Blues” de Bob Dylan, “So Much Trouble in the World” de Bob Marley y “Another Star” de Stevie Wonder

Justin Timberlake, los Rolling Stones y la banda Coldpla, Al Green ,así como Beyoncé, amiga personal del presidente y su esposa, y clásicos como Frank Sinatra (”The Best Is Yet To Come”), Ray Charles (”You Don’t Know Me”), Billie Holiday, Miles Davis, están entre los favoritos de Obama para los “días” de verano

Diego Galé es uno de los mejores productores y músicos que tiene la Medellín, con una larga trayectoria discográfica, empezó su carrera a los 9 años, y sus inicios profesionales fueron al lado de Fruko y sus Tesos

Luego viajo a los Estados Unidos donde fue reconocido como timbalero tocando en grandes orquesta como la Inmensidad al lado de estrellas como Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, y Colombia ha hecho partes de grupos como La Sonora Dinamita, Niche

Desde 1989 conformó a propia orquesta “El Grupo Gale” pero además ha sido el alma de otras agrupaciones como La Sonora Dinamita, orquesta interpreta salsa colombiana y otros ritmos como la cumbia, el porro y algunos ritmos caribeños, pero su sonoridad característica es la del Boogaloo, lo cual destaca en la gran mayoría de sus interpretaciones y en su formato instrumental.